韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「없던 일로 하자（オプトン イルロ ハジャ）」の意味は？「없던 일로 하자（オプトン イルロ ハジャ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、関係を終わらせかねない一言！「없던 일로 하자（オプトン イルロ ハジャ