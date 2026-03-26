モデルでタレントの高田秋が公開した３ショットが話題を集めている。高田は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「大好きで尊敬しかないおふたり」とつづり、ＢＳ１１「ＢＳイレブン競馬中継ＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・正午）でつながりがあるフリーの皆藤愛子アナウンサーと宮島咲良アナウンサーとの３ショットを披露した。この投稿には「親友最高だぁ〜ぁ〜」「可愛いい」「最高です！素晴らしい！嬉しい」「１１美