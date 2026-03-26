カメルーン・ヤウンデのWTO閣僚会議の会場＝25日（共同）【ヤウンデ共同】世界貿易機関（WTO）の閣僚会議が26日、カメルーンの首都ヤウンデで開幕した。各国の貿易紛争を処理する制度の改革や、政府補助金の適正化といった公平な競争条件の確保を議論する。29日まで開催する予定。トランプ米政権が高関税措置を強行し、世界で保護主義的な風潮が広がっている。「自由貿易の番人」とされるWTOが機能不全からの脱却にめどを付け