俳優の上野樹里さん（39）と松本まりかさん（41）が25日、東京・渋谷区でフレグランスブランドが開催するポップアップイベントのフォトコールに登場。春から新生活を始める人たちへアドバイスを送りました。今回のイベントのテーマは「果樹園の温もりを感じる英国の春の祝祭（フェスティバル）」。一足早く会場を訪れた上野さんは、「ものすごくかわいかったです。絵本の中の世界みたいに歩いているだけでも心地いいそんな感じの空