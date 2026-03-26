巨大ウイングとオーバーフェンダーが放つ異様なオーラ！ドイツのメルセデス・ベンツ ミュージアムは、現在開催中の特別展「Youngtimer（ヤングタイマー）」において、ホモロゲーションモデル「190 E 2.5-16 Evolution II（エボリューションII）」を2026年5月31日まで展示しています。今回展示されているのは、シフトレバーに「222／500」のバッジが輝く、シリアルナンバー222の貴重な個体です。【画像】超カッコイイ！ これが