家族の関係は、近いからこそ難しいものかもしれません。とくに親ときょうだいのあいだで問題が起きたとき、間に挟まれた立場の人は、どこまで関わればよいのか迷うことがあるでしょう。親を助けたい気持ちと、少し離れたい気持ち。その両方の気持ちがある場合、心は揺れ続けるでしょう。今回の投稿者さんは、兄夫婦と両親の確執に悩んでいます。『兄が結婚してからの最初の5年間は、両親も「フィーバー」と言えるほど舞い上がって