明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆人の意見を聞く余裕がなく、周りの事が見なくなっています。メールを返し忘れていると、相手から不審に思われてしまう事も。B型の運勢……★★☆☆☆健康運が低迷し、疲れやすくなっています。今日は無理をせず休息をとるようにして。簡単な料理をつくると、気分転換にもなっていいようです。O型の運勢…