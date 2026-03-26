3月26日、新潟駅で開催された新幹線の乗務員体験。実際の訓練で使用しているシミュレーターなどで乗務員の仕事を体験することができます。【藤森麻友アナウンサー】「扉も実際の新幹線のように閉まり、さらにこちらのモニターにより、まるで本当に新幹線が走行しているようです」中でも子どもたちが心を踊らせていたのは運転士体験です。子どもたちは真剣なまなざしで体験を楽しんでいました。【子ども】