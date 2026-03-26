メディアアーティストの落合陽一さんが25日、都内で行われた『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』の授賞式に出席。功労賞を受賞しました。落合さんはメディアアーティストとして活動するほか、筑波大学准教授、東京大学准教授を務め、さらに多数の大学で客員教授としても活躍。デジタルと現実、両世界を分け隔てなく扱う「デジタルネイチャー」世界を提唱し、長年にわたり、芸術・研究両面から多種