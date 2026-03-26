長岡まつり大花火大会について、3月26日、長岡市と長岡花火財団が今年の概要を発表しました。去年、高額転売による逮捕者が出たことから、今年は先着による販売を中止し、全ての席を抽選とするほか、取引履歴が残る電子チケットを試験的に導入。対策を強化していく方針です。【長岡市磯田達伸 市長】「ご来場いただく方と平和への思いを一つにできたらありがたいと思う」また、観覧席を一日あたり1万席増やすほか、地元愛を育ん