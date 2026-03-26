新潟県や新潟市の審査で水俣病と認定された中、男女8人を水俣病と認めるように命じた新潟地裁の判決を受け、3月26日、県と新潟市は控訴したと発表しました。 水俣病の認定を申請したものの、棄却された男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判。3月12日、新潟地裁は原告全員を水俣病と認めるよう県と市に命じる判決を言い渡しました。この判決を受け、原告側は控訴せず、水俣病の認定手続きを直ちに進めるよう求めていまし