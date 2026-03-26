卓球女子で３大会連続五輪メダリストの石川佳純（３３）が２６日、雑誌「Ｎｕｍｂｅｒ」の連載で日本ハム・清宮幸太郎と対談した様子を公開。２人でバッティングの構えをするショットも公開し反響を呼んだ。清宮とともに美しい左打者のフォームをみせる石川にＳＮＳなどでは「佳純ちゃんと、清宮とのツーショまじで良すぎて全部スクショした」、「めっちゃ強打者にみえるｗ」、「なんかいい組み合わせやな」との声が上がってい