リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．３７６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（日本時間21:43）（%） 米2年債 3.932（+0.047） 米10年債4.376（+0.044） 米30年債4.931（+0.030） ドイツ3.046（+0.088） 英国4.955（+0.116） カナダ3.539（+0.053） 豪州5.011（+0.055） 日本2.273（+0.021） ※米債以外は10年物