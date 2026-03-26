西武・渡辺勇太朗投手が２６日、初の開幕投手を務める開幕戦・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）を翌日に控え、「幸せ者」とかみ締めた。この日はＺＯＺＯでの全体練習に参加。プロ８年目で初の開幕投手という大役を手にし、「開幕投手は１年間に１２人しか経験できないので幸せ者だなと。その幸せを実感したい」と頬を緩めた右腕。相手先発はルーキーだが、「情報としてはあまり入れていない。毛利投手と戦うわけじゃないので、相手打線と