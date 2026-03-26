Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が25日、フレグランスブランドが開催するポップアップイベントのフォトコールに登場。ファンに贈りたいプレゼントや、新生活を迎える人へのアドバイスについて語りました。イベントにちなみ、“香りを誰にプレゼントしたいか”と聞かれた山田さんは「僕が身にまとって、ライブとかでファンの皆様とかに爽やかな香りをお届けできたらいいかなと思います」と回答し、「僕から（香水を）プレゼント