義母に心配性な面があることを理解していた美咲さんですが…。さすがに陣痛中に大量のメッセージを送ってくるのには困ってしまったそう。関係性的にブロックするわけにもいかないので、とりあえずミュートに…。それでも気になってお産どころじゃなかったそうで…。＞＞【まんが】うちの義母は心配性