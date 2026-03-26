（嘉義中央社）南部・嘉義市と宮城県加美町は25日、友好都市協定を締結した。教育や文化、観光、産業、防災など多様な分野で協力の深化に取り組む。5月には加美町職員が嘉義市に出向し、交流促進を図る予定だ。嘉義市と加美町は2024年から交流や相互訪問などを重ねてきた。嘉義で行われた協定の調印式には、黄敏恵（こうびんけい）市長や石山敬貴町長らが出席した。黄市長は、加美町が嘉義市と同様に文化や教育面に力を入れている