（ロンドン中央社）英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ（QS）が25日に発表した2026年版の研究分野別世界大学ランキングで、台北市の台湾大学が39分野でトップ100に入った。中でも西洋古典学・古代史では6位となった。ランキングでは五つの大分野と55の小分野ごとに評価。100カ国・地域にある約1900の高等教育機関・研究機関がランキングに入った。台湾大は大分野のうち四つ（自然科学、工学・技術、芸術・人文学、社会科学