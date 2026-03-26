フランスプロサッカーリーグ（LFP）は26日、リーグ・アン第29節RCランス対パリ・サンジェルマン（PSG）及びブレスト対ストラスブールの2試合を延期することを発表した。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16でチェルシーを下したPSGは、準々決勝でリヴァプールとの対戦が決定。4月8日に本拠地『パルク・デ・プランス』で第1戦を行い、14日に敵地『アンフィールド』で第2戦を控えている。当初、こ