イタリア代表は現地時間26日、FIFAワールドカップ26欧州予選・2次予選（プレーオフ）の準決勝で北アイルランド代表を『スタディオ・ディ・ベルガモ』に迎える。同試合の前日会見に、イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が出席し、意気込みと展望を口にした。同国メディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が会見の模様を伝えている。FIFAワールドカップ2026欧州予選・グループIの戦いをノルウェー代表に次ぐ2位で