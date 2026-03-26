「クールなふたりは見かけによらない」01【漫画】本編を読む主人公の多田野は、メールの誤字脱字は日常茶飯事！見た目はキリっとしていて仕事ができそうだが、取引先の会社名を間違えるなどミスが多く、社員のみんなに「仕事ができないよね〜」と言われる始末。さらに社長から「君は何もしなくていい」と言われ、「俺は会社に必要ないんじゃ」と落ち込む多田野。そんな彼には、見かけによらない特技があって…？道雪葵(@michiyukia