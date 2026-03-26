26日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、『2025-26シーズン ファン感謝祭』の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 開催日時は5月30日（土）の午後を予定。茨城県ひたちなか市のリヴァーレアリーナを会場に、参加費無料で行われる。開催時間やイベント内容等の詳細については確定次第、公式サイトやSNSにて案内するとのことだ。 申し込