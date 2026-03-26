「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２６日、蒲郡）柳生泰二（４１）＝山口・９７期・Ａ１＝が、３走連続６コースの苦境をはねのけた。初日１１Ｒが枠なり６コースから４着で、５号艇の２日目１Ｒは単騎カマシから２着。そして４号艇で迎えた３日目４Ｒ。６号艇の原田幸哉（長崎）が前付けに動き、Ｓ展示は５コース。ところが本番は５号艇の仲谷颯仁（福岡）も原田と一緒に内へ動いたため、またまた大外回りとなってしまう。し