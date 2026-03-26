「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２６日、蒲郡）辛うじて勝負駆け圏内に踏みとどまった。地元の平本真之（４１）＝愛知・９６期・Ａ１＝は３日目２Ｒで４コースから２着。２日目は６、５着と崩したが、何とか盛り返した。それでも「しのげたけどやっぱり弱い。軽快さは出てたけど出足につながっていない」と依然として機力には不満残しの状態だ。準優進出へは厳しい条件を残す。それでも諦める気は毛頭ない。「レース後に