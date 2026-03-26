第一三共ヘルスケアは3月24日、「健康とセルフケアの実態調査」の結果を発表した。調査は2月13日〜16日、20〜60代のビジネスパーソン男女1,000人を対象にインターネットで行われた。自身の睡眠についてはじめに、自身の睡眠について聞いたところ、68.2%が「実際の睡眠時間よりも睡眠への満足度が低い」と回答。また、「眠っても疲れがとれないことがありますか?」という問いに、71.3%が「ある」と回答した。また、休日の使い方につ