F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。ハースは24日、ゴジラとのコラボレーションマシンを公開したが、レーシングスーツにも隠された仕掛けにファンの視線が釘付けにされている。黒を基調とした赤と白のスーツを着用したドライバー。脚部にゴジラの文字や破壊モチーフが描かれ、背中にはゴジラのシルエットが大胆にあしらわれている。日本GP向けの特別な装