3月28日のライブをもって解散するアイドルグループ「＃ババババンビ」の神南（かんなみ）りなが、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ぴったり横からショット、へそ出しタンクトップがあざとい！ ソロとして同誌に登場するのは約2年ぶり。自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「＃週刊プレイボーイ さんに掲載していただいてます！そしてデジタル写真集『高く