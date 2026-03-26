アメリカとイスラエルへの反撃を続けるイランに対し、ロシアが無人機を供与しているとイギリスメディアが報じました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは25日、西側の情報機関の分析として、ロシアがイランに対し、無人機などの供与を進めていると報じました。先月28日にイランへの先制攻撃が開始された数日後に、ロシアとイランは水面下で協議を始め、今月末までに引き渡しが完了する見込みだということです。ロシアはこれまで