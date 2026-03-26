米国トランプ大統領との会談は「大きな失敗もなく、成功に終わった」との評価が自民党内外で高い高市早苗首相。だが、帰国後はあらゆる手段を使って実現を目指してきた予算の年度内成立が困難な情勢になっている。予算審議の最後の舞台となっている参院では、仲間であるはずの自民党内からも不満の声が噴出する事態だ。 衆院では、例年の目安である80時間より大幅に短い59時間という審議時間で押し切った高市首相だが、参院は少数