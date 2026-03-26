ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は26日に予選3日目が行われた。3日目は水神祭ラッシュ。2Rでは常住が5コースから捲り差しで1着。続く3Rで砂長、6Rで堀本が逃げて勝利。3人ともにSG初勝利となった。常住は「何号艇でもうれしい。師匠（山田康二）の目の前で1着が獲れて良かった」と笑顔を浮かべる。一方、砂長は「（関東地区選を）優勝してここまで来られたので達成感がある」と自信を深めた。堀本