「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２６日、蒲郡）ＳＧ初登場の砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５期・Ａ１＝が、３日目３Ｒをイン逃げで快勝。ＳＧ初１着を飾り、水神祭を行った。「メッチャしょっぱい」と蒲郡水面の味には顔をしかめたが「ＳＧ初出場でうれしいし、達成感はある」と満足げだった。２月の関東地区選（多摩川）でＧ１初制覇を決め、今回の出場権をゲット。「Ｇ１を取れたのでＳＧの優勝もしたい」。この１着で