自民党は26日、今年の運動方針案をとりまとめました。高市政権が掲げる憲法改正については「必ずや実現する」と強調しています。運動方針案には、憲法改正について衆参両院の憲法審査会に「条文起草に関する委員会などを設置し、憲法改正原案の作成、国会提出を目指す」ことが盛り込まれました。「党是として掲げてきた憲法改正を必ずや実現する」と強調しています。また、「国益を守る情報力」を掲げ、「国家として情報収集・分析