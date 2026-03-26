壮大な愛と運命の物語を描く海外ドラマ『アウトランダー』のファイナルシーズン（シーズン8）が、動画配信サービス「Hulu」で4月3日から国内最速・見放題独占配信される（以降、毎週金曜日に1話ずつ追加配信）。【動画】望海風斗がナレーションを担当した海外ドラマの予告映像シリーズ完結を記念し、日本版特別予告＜愛を貫く気高き魂・クレア編＞が解禁された。ナレーションを担当するのは、元宝塚歌劇団雪組トップスターで、