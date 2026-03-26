日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔さんが、２６日放送の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極ＳＰ」に初出演した。この日は「上京県民ＳＰ」で広島県民代表として登場。広島の家庭の味を紹介するコーナーでは、かつて日本ハムが中田家の様子を取材したＶＴＲで、中田さんの母・香織さんが登場。「焼きそばにご飯が入るだけ」とレシピを披露すると、続いてソフトタイプのイカ天を手でちぎって投入。おたふくソースで味付