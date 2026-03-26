モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優の母・池田京子さんが２６日、ＳＮＳを更新。子供たちに誕生日を祝福されたことを報告した。京子さんはインスタグラムに「今年もみんなで誕生日ごはん予定合わずで、息子・士門くん・私まとめてお祝い」とつづり、息子さん、美優と美優の夫でタレントの大倉士門との４ショットをアップ。「今年は中国飯店で豪華中華やっぱり家族でお祝いできるのって幸せだな♡美優あり