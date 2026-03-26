東京・池袋の「サンシャインシティ」の刺傷事件で、意識不明で搬送された20代の女性店員と20代の男の死亡が確認されました。26日午後7時15分ごろ、豊島区東池袋の「サンシャインシティ」内の「ポケモンセンター」で「刃物を持った人が暴れている」などと通報がありました。捜査関係者によりますと、20代の女性店員が20代くらいの男に刃物で刺され、その後、刺した男も自分の首を刺したということです。2人とも意識不明の状態で病院