4人組ロックバンド・T-BOLANが、8月に開催予定の東京・日本武道館での公演をもって、活動に終止符を打つことを発表。メンバーがコメントを寄せました。現在、T-BOLANは47都道府県をまわるラストツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』を開催中。その最終公演が『T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in 日本武道館-』として8月10日に開催され、そのステージをもってバンドとしての活動を完結さ