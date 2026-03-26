「隅田川オープン」（２６日、大井）１１番人気のギガースが、上がり最速の脚を発揮してＶ。３歳時にはデイリー杯ニューイヤーカップなどを制した重賞３勝の素質馬が復活勝利を遂げた。後方２番手から４角で一気に加速。先に抜け出していたフルムをゴール手前で抜き去って、自慢の末脚を見せつけた。近４走は掲示板から遠ざかっていたが、去勢手術など長期休養の効果で一変。鞍上の本田重も「去勢の効果が大きいと思います。