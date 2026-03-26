All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施しました。2026年5月31日で活動を終了すると発表している嵐は、ラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中です。多くのファンに愛されたアイドルグループとなり、思い出の一曲がある人も多いと思います。それでは、「嵐の代表曲だと思う楽曲」ランキングの結果を見ていきま