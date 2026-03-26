イギリス人の父と日本人の母を持ち、自身もインターナショナルスクールやアメリカへの留学を経験してきたドキュメンタリー映画監督の山崎エマ氏。海外の教育システムをよく知る彼女ですが、自身の息子は「日本の公立小学校に通わせたい」と言います。第97回米アカデミー賞にノミネートされた短編映画でも日本の小学校を描いた山崎氏。インターや海外留学という選択肢がある中で、なぜ日本の公立小が「優れている」と語るのか。著書