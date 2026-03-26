退職金は、老後の生活設計を支える大切な資金です。安全性を考慮しながら、少しでも効率よく増やしたいとお考えの方も多いでしょう。そこで本記事では、1000万円以上の退職金を運用するケースを想定し、1年ものと5年ものの定期預金金利について、TOP3をランキング形式でご紹介します。大切な資金を確実に増やしていくための参考にしてください（金利情報は2026年3月時点のものです）。1000万円以上の退職金を1年運用するなら？ 高