食器洗いは毎日のことだからこそ、自分に合ったスタイルを見つけるだけで家事のストレスがぐっと減ります。食器洗い乾燥機に入れてしまえばそれで終わりですが、手洗いする場合は、乾かすのにも何通りか方法があります。「洗った後の食器をどう乾かすか」という問題。実は、布巾、キッチンペーパー、自然乾燥、そしてキッチンワイプ（吸水マット）は、それぞれ一長一短。日々のプチストレスになることもあります。今回は、自分のラ