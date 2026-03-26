timeleszの寺西拓人さんは3月25日、自身のInstagramを更新。なにわ男子の大橋和也さんとのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】寺西拓人＆大橋和也のオフショット「2人からしか得られない栄養がある」寺西さんは「おしりプリン」とつづり、7枚の写真と2本の動画を投稿。大橋さんと表紙を飾ったファッション誌『Ray』5月号（主婦の友社）のオフショットです。手をつないだり「ちゅきちゅきポーズ」をとったりお尻を