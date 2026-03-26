日本未発売の「N7」「NX8」に宿る“日産魂”経営再建計画「Re：Nissan」を実行中の日産自動車。その状況はまだまだ予断を許さない状況ですが、第3四半期の決算を見ていくと、その効果が少しずつ表れはじめています。その中でも安心材料の1つは、着実に“クルマ”が売れていることでしょう。それをけん引するのが中国向けの商品たちです。ちなみに第3四半期のグローバル販売台数は前年同月比マイナス2.9％（77.8万台）ですが、