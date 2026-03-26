福岡県警柳川署は26日、柳川市の個人宅固定電話に25日午後1時30分ごろ、日本郵政を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「キャッシュカードが不正に利用されています。確認のために名前などを教えてください」などと言われ、氏名や生年月日を聞き出す内容だったという。