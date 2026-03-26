ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手がチェコで開幕した世界フィギュア選手権のショートプログラムに登場。演技終了後「緊張があった」と話した中井選手はトリプルアクセルに失敗し、8位発進となっています。 チェコで開幕した世界フィギュア選手権。ミラノ・コルティナオリンピック銅メダリストの中井亜美が初めて出場しました。フリーの冒頭は武器としてきたトリプルアク