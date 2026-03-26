NHK Eテレの教養番組「100分de名著」（月曜後10・25）の公式X（旧ツイッター）が26日に更新され、3月末でアカウントを閉鎖することを報告した。2011年3月末からスタートし、古今東西の「名著」を100分（25分×4回）で読み解いていく番組。公式Xは12年3月に開設され、現在6万人のフォロワーがいる。番組内容や放送予定を発信してきたが、26日午後に「『100分de名著』公式アカウントは3月末をもって閉鎖することが決まりました