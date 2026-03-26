【ダンバートン（英国）２５日＝金川誉】サッカー日本代表はグラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、２日目のトレーニングで汗を流した。昨年１１月の左手骨折から復帰したＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝は先発準備が整った。一時は左手の握力が「８」まで低下しながら復活。世界一を目指す北中米Ｗ杯（６月開幕）へのキーマンが、今回の代表活動を経てベストコンディションを取り戻す決意を