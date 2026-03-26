鹿児島県内の小中学生が書いた作文を紹介するMBCラジオの番組「私たちの作文」。今年度は599の作文が寄せられ、最高賞の県知事賞に、種子島に住む小学5年生の作品が選ばれました。 「未来の息子へ」。男の子のもとに届いたある手紙で、作文は始まります。 【「陽翔、手紙が届いたよ」と母の声。誰からだろう。何の手紙かな。開けてみてびっくり。「36歳のお母さんより」と書いてある】 種子島・西之表市の下西小学校5年生・新山