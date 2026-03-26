【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）、眞栄田郷敦が26日、都内で開催された映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 』大ヒット御礼舞台挨拶に、共演の山田杏奈、矢本悠馬、中川大志、工藤阿須加、胗俊太郎、稲葉友、和田聰宏、勝矢、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督とともに出席。舘から感謝を伝えられる場面があった。【写真】山崎賢人、人気アイドルのポーズを真似したクールシ